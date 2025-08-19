Мерц: Трамп договорился о встрече Путина с Зеленским в течение двух недель

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достиг договоренности о проведении встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским в течение двух недель.
По информации Мерца, место встречи пока не определено.
После этого Трамп готов будет организовать трехстороннюю встречу, чтобы переговоры между сторонами могли действительно начаться.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже до конца августа.
