Рубио: мирное соглашение по Украине потребует уступок

«Любые переговоры о прекращении войны потребуют, чтобы обе стороны не только получали, но и отдавали. По сути, ни одна из сторон не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на какие-то уступки», — заявил Рубио в понедельник в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что территориальные вопросы неизбежно станут частью этого разговора. «Это нелегко, и, возможно, даже несправедливо, но это то, что необходимо, чтобы положить конец войне», — сказал госсекретарь, добавив, что безоговорочной капитуляции одной из сторон в этом конфликте не будет.
Рубио подчеркнул, что окончательное решение о том, «как будут выглядеть эти линии», остается за президентом РФ Владимиром Путиным и украинской стороной. «Мы будем там, чтобы содействовать этому и сделать это возможным», — заключил он.