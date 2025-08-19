Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: мирное соглашение по Украине потребует уступок

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что любое соглашение о прекращении конфликта на Украине потребует от обеих сторон пойти на уступки, и такой исход может быть «даже несправедливым».

Источник: Reuters

«Любые переговоры о прекращении войны потребуют, чтобы обе стороны не только получали, но и отдавали. По сути, ни одна из сторон не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на какие-то уступки», — заявил Рубио в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что территориальные вопросы неизбежно станут частью этого разговора. «Это нелегко, и, возможно, даже несправедливо, но это то, что необходимо, чтобы положить конец войне», — сказал госсекретарь, добавив, что безоговорочной капитуляции одной из сторон в этом конфликте не будет.

Рубио подчеркнул, что окончательное решение о том, «как будут выглядеть эти линии», остается за президентом РФ Владимиром Путиным и украинской стороной. «Мы будем там, чтобы содействовать этому и сделать это возможным», — заключил он.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше