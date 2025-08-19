Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в течение нескольких часов

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что в настоящее время ведётся подготовка к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. По его словам, место проведения переговоров будет определено позднее. Хозяин Белого дома также добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.