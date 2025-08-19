Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в течение нескольких часов

«По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между Путиным и Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным», — сказал он.
После двусторонних переговоров планируется трёхсторонняя встреча с участием России, Украины и США. По мнению Макрона, она может состояться через две-три недели.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что в настоящее время ведётся подготовка к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. По его словам, место проведения переговоров будет определено позднее. Хозяин Белого дома также добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.