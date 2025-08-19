Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал, как беспилотники помогают ВС РФ выбивать ресурсы ВСУ

Российская армия сейчас превосходит украинскую по количество беспилотников.

Российская армия сейчас превосходит украинскую по количество беспилотников. Благодаря этому ВС РФ выбивают все ресурсы ВСУ, сообщил командир спецназа "Ахмат генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, Россия сделала большой рывок в развитии беспилотной авиации. В том числе выпускаются беспилотники, которые имеют большую дистанцию полета.

«За счет этого мы можем выбивать всю логистику, инфраструктуру, противника, которая для нас не выгодна», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.

Генерал-майор добавил, что все это было бы невозможным, если бы в России не занялись масштабным производством дроном. Более того, БПЛА шагнули в своем развитии достаточно далеко, заключил командир спецназа «Ахмат».

Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют все пути снабжения ВСУ в крупном городе в ДНР.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше