Алаудинов рассказал, как беспилотники помогают ВС РФ выбивать ресурсы ВСУ

Российская армия сейчас превосходит украинскую по количество беспилотников. Благодаря этому ВС РФ выбивают все ресурсы ВСУ, сообщил командир спецназа "Ахмат генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, Россия сделала большой рывок в развитии беспилотной авиации. В том числе выпускаются беспилотники, которые имеют большую дистанцию полета.
«За счет этого мы можем выбивать всю логистику, инфраструктуру, противника, которая для нас не выгодна», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.
Генерал-майор добавил, что все это было бы невозможным, если бы в России не занялись масштабным производством дроном. Более того, БПЛА шагнули в своем развитии достаточно далеко, заключил командир спецназа «Ахмат».
Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют все пути снабжения ВСУ в крупном городе в ДНР.
