Рогов назвал сигналом Зеленскому карту Украины, установленную в Белом доме

Рогов отметил, что карта в Белом доме указывает Зеленскому на необходимость признать реальное положение на фронте.

Источник: Аргументы и факты

Карта Украины, установленная в Белом доме перед переговорами президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, является сигналом главе киевского режима, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ, и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, указанная карта в целом демонстрирует ситуацию на линии фронта.

Вместе с тем, как отметил сопредседатель координационного совета, обстановка на передовой постоянно меняется в рамках продвижения российских военных, которые ведут наступление сразу на нескольких ключевых направлениях, что увеличивает площадь освобождаемых территорий.

Напомним, ранее замглавы аппарата администрации США Дэн Скавино опубликовал фотографию, на которой на фоне карты Украины, установленной в Овальном кабинете Белого дома, изображены Трамп и Зеленский в момент их разговора. На черно-белом снимке видно, как американский лидер что-то объясняет главе киевского режима.

