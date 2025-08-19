Ричмонд
Рубио сообщил о планах США работать над гарантиями безопасности для Украины

США совместно с государствами Европейского союза (ЕС) и странами других регионов будут работать над созданием гарантий безопасности для Украины. Об этом 18 августа заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием гарантий безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас и продолжим работать», — сказал он.

По словам Рубио, подобные гарантии должны быть созданы уже после заключения возможного мирного соглашения.

Встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме состоялась 18 августа. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого началась встреча Зеленского и Трампа с лидерами стран Евросоюза.

В ходе переговоров Трамп заявил, что РФ не против получения Украиной гарантий безопасности.

