Зеленский: гарантии безопасности отобразят на бумаге в ближайшие 7−10 дней

Владимир Зеленский по итогам переговоров в Белом доме сообщил, что гарантии безопасности для Киева могут быть зафиксированы документально в течение ближайших 7−10 дней. Встреча состоялась в понедельник при участии президента США Дональда Трампа и лидеров стран Европейского союза, пишет РИА Новости.
На брифинге после переговоров Зеленский подчеркнул, что детали договорённостей постепенно оформляются и в ближайшее время должны получить конкретное юридическое выражение. Он отметил, что для Украины крайне важно, чтобы гарантии были не просто декларацией, а имели официальное закрепление.
Кроме того, он заявил о намерении добиться выделения пакета помощи в размере 90 миллиардов долларов в рамках будущих гарантий. В него входят поставки американского вооружения, которого у Украины пока нет, включая самолёты и системы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.