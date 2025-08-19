Зеленский: гарантии безопасности отобразят на бумаге в ближайшие 7−10 дней

На брифинге после переговоров Зеленский подчеркнул, что детали договорённостей постепенно оформляются и в ближайшее время должны получить конкретное юридическое выражение. Он отметил, что для Украины крайне важно, чтобы гарантии были не просто декларацией, а имели официальное закрепление.