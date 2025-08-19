Ричмонд
Американские СМИ разглядели необычную деталь на фото со встречи в Белом доме

Совместная фотография Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров после переговоров в Белом доме привлекла внимание американских СМИ, которые обратили внимание на необычно сдержанную атмосферу мероприятия.

Совместная фотография Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров после переговоров в Белом доме привлекла внимание американских СМИ, которые обратили внимание на необычно сдержанную атмосферу мероприятия. Издания отмечают, что участники выглядели менее оживленными по сравнению с традиционными протокольными мероприятиями.

Washington Post подчеркивает заметное отсутствие улыбок во время группового фото, в то время как New York Times анализирует язык тела участников, описывая его как «не совсем бодрый».

«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — пишет WP.

Ранее сообщалось, что место проведения переговоров Путина и Зеленского будет согласовано в ближайшие часы.

