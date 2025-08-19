CNN: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подводя итоги переговоров в Белом доме, отметил, что сторонам удалось достичь ряда договоренностей, сообщает CNN.
По данным телеканала, уходя из Овального кабинета, глава британского правительства дал короткий комментарий, однако подробностей достигнутых решений раскрывать не стал.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным достиг договоренности о проведении встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским в течение двух недель.
