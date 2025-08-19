Ричмонд
Fox News сообщили, что Зеленский отказался от интервью и покидает Вашингтон

Зеленский вместе с делегацией покидает Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, завершив переговоры с главой США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран в Белом доме, отказался от запланированного интервью телеканалу Fox News. Об этом стало известно во время прямого эфира.

Ведущий канала Брет Байер сообщил зрителям, что украинский лидер не прибудет в студию для специального выступления, как планировалось ранее. По его словам, решение было принято в последний момент.

Зеленский вместе с делегацией покидает Вашингтон сразу после завершения встреч, что стало причиной отмены интервью.

Ранее Зеленский высоко оценил переговоры с главой США Дональдом Трампом, назвав их «очень хорошими». По его словам, Вашингтон демонстрирует готовность обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности.

