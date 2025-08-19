Мерц: Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие две недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, договорённость о встрече была достигнута после телефонного звонка российского лидера и президента США Дональда Трампа.