Мерц: Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели

Президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие две недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, договорённость о встрече была достигнута после телефонного звонка российского лидера и президента США Дональда Трампа.

Как отметил Мерц, последующая трёхсторонняя встреча с участием Трампа возможна только после двустороннего саммита и прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что подготовка встречи должна быть детальной, а решение по территориальным вопросам остаётся за Украиной.

А ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Путин и Зеленский проведут переговоры в месте, которое будет определено в течение нескольких часов. После двусторонних переговоров планируется трёхсторонняя встреча уже с участием США, которая может состояться через 2−3 недели.

