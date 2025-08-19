Ричмонд
Макрон выступил за сохранение численности ВСУ в «сотни тысяч» после конфликта

Украинская армия должна быть способной сдерживать Россию, заявил президент Франции.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон называет поддержание украинской армии, насчитывающей «сотни тысяч» человек и способной сдерживать Россию, одной из основных гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом он заявил журналистам после переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

«Это формат украинской армии, способной противостоять и даже сдержать любую российскую агрессию, то есть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать на протяжении длительного времени», — сказал он.

Кроме того, созданная по инициативе Франции и Великобритании так называемая коалиция желающих в рамках будущих гарантий безопасности должна будет разместить на Украине силы поддержки «на суше, в море и в воздухе», добавил он.

Они должны будут препятствовать потенциальным вторжениям на украинскую территорию, однако «не будут размещаться в горячих зонах» и не будут выполнять миротворческих функций, но будут демонстрировать «стратегическую поддержку». По словам Макрона, американцы в последние дни продемонстрировали желание работать с этой «коалицией желающих», однако вопрос конкретных гарантий со стороны США еще только предстоит обсудить.

Французский лидер также призвал осторожно подбирать формулировки, когда речь заходит о гарантиях для Украины по типу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. «Эта статья относится к НАТО, которая является организацией, при этом известно, что сами США не хотят вступления Украины в НАТО. Кроме того, нет никакого автоматизма, о чем напомнил американский президент, говоря о статье 5», — сказал он, добавив, что «украинцам нужны не декларации о намерениях, а конкретные действия». Макрон уточнил, что соответствующие дискуссии продолжатся во вторник.

