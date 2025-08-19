Макрон выступил за сохранение численности ВСУ в «сотни тысяч» после конфликта

Французский лидер также призвал осторожно подбирать формулировки, когда речь заходит о гарантиях для Украины по типу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. «Эта статья относится к НАТО, которая является организацией, при этом известно, что сами США не хотят вступления Украины в НАТО. Кроме того, нет никакого автоматизма, о чем напомнил американский президент, говоря о статье 5», — сказал он, добавив, что «украинцам нужны не декларации о намерениях, а конкретные действия». Макрон уточнил, что соответствующие дискуссии продолжатся во вторник.