Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время расширенных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что данный вопрос на встрече не поднимался.