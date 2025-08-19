Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева

Тема членства Украины в НАТО также на данный момент не рассматривается.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время расширенных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что данный вопрос на встрече не поднимался.

По словам Рютте, тема членства Украины в НАТО на данный момент не рассматривается. Обсуждаются исключительно вопросы гарантий безопасности, аналогичные положению пятой статьи устава альянса о коллективной обороне.

Он отметил, что США и некоторые другие страны выступают против ускоренного вступления Украины в НАТО. Генеральный секретарь подчеркнул, что официальная позиция альянса остаётся прежней: Украина имеет долгосрочную перспективу членства, однако текущие обсуждения касаются только формата гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что, отвечая на вопросы журналистов о гипотетических территориальных уступках России в обмен на мирное соглашение, Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше