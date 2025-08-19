Генсек НАТО заявил, что не обсуждал с Трампом территориальные уступки Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время расширенных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что данный вопрос на встрече не поднимался.
По словам Рютте, тема членства Украины в НАТО на данный момент не рассматривается. Обсуждаются исключительно вопросы гарантий безопасности, аналогичные положению пятой статьи устава альянса о коллективной обороне.
Он отметил, что США и некоторые другие страны выступают против ускоренного вступления Украины в НАТО. Генеральный секретарь подчеркнул, что официальная позиция альянса остаётся прежней: Украина имеет долгосрочную перспективу членства, однако текущие обсуждения касаются только формата гарантий безопасности.
Ранее сообщалось, что, отвечая на вопросы журналистов о гипотетических территориальных уступках России в обмен на мирное соглашение, Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа.