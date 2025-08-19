После встречи с Трампом Зеленский изменил позицию по условиям переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые заявил, что не будет настаивать на прекращении огня как обязательном условии для продолжения переговорного процесса. По его словам, если Украина начнет выдвигать жёсткие условия, Россия ответит множеством встречных требований. «Считаю, что нужно встретиться без условий и обсудить возможные пути завершения войны», — отметил Зеленский на брифинге в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.