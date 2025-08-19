После встречи с Трампом Зеленский изменил позицию по условиям переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые заявил, что не будет настаивать на прекращении огня как обязательном условии для продолжения переговорного процесса. По его словам, если Украина начнет выдвигать жёсткие условия, Россия ответит множеством встречных требований. «Считаю, что нужно встретиться без условий и обсудить возможные пути завершения войны», — отметил Зеленский на брифинге в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Глава украинского государства также сообщил, что вопрос территориальных споров должен решаться напрямую между Москвой и Киевом, а точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока не определена. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что гарантии безопасности для Украины будут оформлены документально в ближайшие 7−10 дней. Киев рассчитывает получить пакет помощи на сумму около 90 миллиардов долларов как часть этих гарантий.
Ранее Financial Times сообщала, что Украина выступает против сделок, предусматривающих территориальные уступки России и заморозку линии фронта, а также настаивает на прекращении огня и компенсациях от Москвы. Встреча в Белом доме между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами длилась менее получаса и прошла вечером в понедельник по московскому времени.