Юрий Швыткин навестил семью участника СВО, а активисты партии передали детям школьные рюкзаки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники Красноярского края получают помощь к началу учебного года в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Источник: Единая Россия

Депутат Госдумы Юрий Швыткин навестил семью участника СВО. А в рамках федеральной акции «Собери ребенка в школу» активисты партии передали школьные рюкзаки детям, воспитывающимся в семье. Также парламентарий пообщался с отцом ребят — бойцом СВО, который проходит лечение и реабилитацию в Красноярском госпитале.

Ветеран СВО Денис рассказал, что в зону боевых действий войну попал по мобилизации в сентябре 22 года: «На СВО попал 22 сентября по мобилизации. Ранение первое было в спину, второе — в голову в сентябре 23-го года. Боролись за мою жизнь 7 месяцев в госпитале. Очень сложно было, восстановление было тяжелое, но вернулись домой».

Супруга Дениса Елена в госпитале была рядом с мужем: «Люди, которые встречаются на пути, всегда помогают. Тяжелый был период в госпитале, все очень хорошо относились. Сейчас дали путевку в Анапу восстанавливаться. Конечно, администрация помогает. Они приезжают, спрашивают, какая помощь нужна. Спасибо!».

Юрий Швыткин отметил по итогам визита: «Навестил семью участника СВО, история которого поразила меня до глубины души. О нем я узнал в нашем Красноярском краевом госпитале ветеранов войн. Денис получил очень тяжелые ранения, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Ценой невероятных усилий своих и супруги он смог встать на ноги в буквальном смысле слова. Во всем его поддерживает семья. У бойца подрастают двое сыновей. Пользуясь случаем, поздравил ребят с приближающимся 1 сентября. Увидел своими глазами, как много значит для наших ребят поддержка близких. Это та самая опора, которая помогает не сломаться в трудную минуту, двигаться вперед и верить в лучшее. Поговорил с супругой Дениса Еленой, узнал, какая помощь необходима. Такие семьи — пример мужества, стойкости и безграничной любви. Они — наша гордость и наша опора. Важно, чтобы каждый, кто защищает нашу страну, знал, что дома его ждут и всегда поддержат».

Отметим, федеральная акция «Собери ребёнка в школу» проводится партией «Единая Россия» совместно с региональными и муниципальными органами власти с 2012 года. Ежегодно помощь к началу учебного года получают школьники разного возраста. В 2025 году партия окажет адресную помощь в подготовке к началу учебного года детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям из новых регионов.

