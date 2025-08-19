Миронов: для европейских русофобов тезисы Трампа стали тяжелым ударом

Озвученные Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами позиции стали болезненным ударом для представителей Европы, которые продолжают надеяться на победу в конфликте с Россией за счет Украины, сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, ключевые тезисы переговоров свелись к отказу от вступления Украины в НАТО, отсутствию перемирия по причине позиции России, а также исключению европейских стран из переговорного процесса. Участие в нем ограничено президентом РФ Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В качестве наглядного подтверждения была представлена карта боевых действий, а вопросы безопасности и границ предложено вынести на будущую трехстороннюю встречу, на которую, как отмечается, согласился даже Зеленский.
Миронов охарактеризовал реакцию европейских лидеров как болезненную: они пытались одновременно спорить и заискивать перед Трампом, что выглядело неубедительно. По его мнению, Зеленский также вынужден идти на любые уступки ради сохранения власти, хотя и в этом у него возникнут трудности.
Политик подчеркнул, что сохранение власти Зеленского не принесет прочного мира ни Украине, ни Европе, ни США, тогда как Трамп, по его словам, это осознает. Европа же, по оценке депутата, продолжает пребывать в иллюзиях относительно перспектив конфликта. Он допустил, что мирные договоренности, достигнутые в Анкоридже, могут остаться лишь на бумаге и для их реализации потребуется дальнейшая борьба, однако выразил уверенность в победе России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время расширенных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины.