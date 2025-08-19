Миронов: для европейских русофобов тезисы Трампа стали тяжелым ударом

Политик подчеркнул, что сохранение власти Зеленского не принесет прочного мира ни Украине, ни Европе, ни США, тогда как Трамп, по его словам, это осознает. Европа же, по оценке депутата, продолжает пребывать в иллюзиях относительно перспектив конфликта. Он допустил, что мирные договоренности, достигнутые в Анкоридже, могут остаться лишь на бумаге и для их реализации потребуется дальнейшая борьба, однако выразил уверенность в победе России.