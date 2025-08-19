Ричмонд
ВСУ при отступлении в ДНР используют гражданскую одежду

Солдаты Вооруженных сил Украины переодевались в гражданскую одежду, когда отступали из населенного пункта Разино в Донецкой Народной Республике.

Солдаты Вооруженных сил Украины переодевались в гражданскую одежду, когда отступали из населенного пункта Разино в Донецкой Народной Республике. Такой информацией с РИА Новости поделился штурмовик мотострелкового батальона с позывным «Знахарь».

«При наступлении на Разино украинские военные переодевались в гражданских и пытались как-то отойти через нашу территорию», — заявил боец.

Он уточнил, что подобная тактика применяется военнослужащими ВСУ практически в любом населенном пункте.

Из-за этого российским военным приходится вычислять, действительно ли это гражданские или нет. Выявить солдат в гражданском сложно, однако по некоторым признакам это сделать все же можно. У переодетых в гражданскую одежду солдат ВСУ, как правило, натертое плечо от автоматом и от них пахнет порохом, добавил «Знахарь».

Минобороны РФ сообщило об освобождении Разино в ДНР 3 июля.

Ранее российский боец сообщил, что ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Константиновке.

