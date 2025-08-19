Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины

Стубб отметил, что одним из ключевых итогов дня стало согласование совместных гарантий безопасности Европы и США, разработка которых уже ведётся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность этих мер, отметив, что они направлены на обеспечение надёжных гарантий безопасности для Украины и создание прочного и долговременного мира.