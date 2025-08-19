Ричмонд
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины

Европейское понимание гарантий безопасности для Украины существенно отличается от позиции России.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что работа над гарантиями безопасности для Украины, обсуждавшимися на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, уже началась.

Стубб отметил, что одним из ключевых итогов дня стало согласование совместных гарантий безопасности Европы и США, разработка которых уже ведётся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность этих мер, отметив, что они направлены на обеспечение надёжных гарантий безопасности для Украины и создание прочного и долговременного мира.

Президент Финляндии также предположил, что европейское понимание гарантий безопасности для Украины существенно отличается от позиции России. По его словам, обсуждаются гарантии по типу статьи 5 НАТО, и ключевое значение имеет приверженность США этим обязательствам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы.

