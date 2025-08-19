Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналисты отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США

На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Об этом пишет The Washington Post.

Источник: Life.ru

«На лицах европейских лидеров и лидеров НАТО было меньше улыбок, когда они собрались для фотографирования перед флагами своих стран перед началом встречи в Белом доме», — говорится в статье.

А репортёр Белого дома Мэгги Хаберман в колонке The New York Times отметила, что язык тела лидеров не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.

А ранее стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Но при этом не уточняется, хотел ли лидер Франции присутствовать на встрече или же изначально не планировал являться на мероприятие из-за своего позднего прибытия в США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше