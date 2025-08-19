BZ: Трамп своим отказом во временном прекращении огня надавил на Зеленского

Президент США Дональд Трамп оказал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что во временном прекращении огня на Украине нет необходимости, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
В публикации отмечается, что американский лидер обратил внимание, что целью урегулирования должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие.
«Вскоре после этого (председатель Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен осторожно отказалась от указанного требования, заявив, что “прекращение огня” — это всего лишь ещё один термин, а не “мир”», — говорится в статье.
Автор публикации считает, что у Зеленского нет иного выхода, кроме как принять такую трактовку «прекращения огня».
Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп в ходе встречи будет добиваться от Зеленского компромисса в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Он уточнил, что основным результатом саммита РФ — США стало то, что американский лидер склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования.