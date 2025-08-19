BZ: Трамп своим отказом во временном прекращении огня надавил на Зеленского

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп в ходе встречи будет добиваться от Зеленского компромисса в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Он уточнил, что основным результатом саммита РФ — США стало то, что американский лидер склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования.