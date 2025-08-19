Ричмонд
BZ: Трамп своим отказом во временном прекращении огня надавил на Зеленского

Трамп отметил, что целью урегулирования на Украине должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие.

Президент США Дональд Трамп оказал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что во временном прекращении огня на Украине нет необходимости, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В публикации отмечается, что американский лидер обратил внимание, что целью урегулирования должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие.

«Вскоре после этого (председатель Еврокомиссии. — прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен осторожно отказалась от указанного требования, заявив, что “прекращение огня” — это всего лишь ещё один термин, а не “мир”», — говорится в статье.

Автор публикации считает, что у Зеленского нет иного выхода, кроме как принять такую трактовку «прекращения огня».

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп в ходе встречи будет добиваться от Зеленского компромисса в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Он уточнил, что основным результатом саммита РФ — США стало то, что американский лидер склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования.

