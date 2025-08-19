Ричмонд
СМИ рассказали о разногласиях на встрече в Белом доме

Прошедшие в Вашингтоне переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС вызвали волну аналитических публикаций в международных СМИ.

Прошедшие в Вашингтоне переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС вызвали волну аналитических публикаций в международных СМИ. В отличие от февральской встречи, сопровождавшейся резкой критикой в адрес украинского президента, на этот раз тон общения заметно смягчился, хотя эксперты отмечают сохраняющиеся глубинные противоречия между участниками.

Американское издание Politico подчеркивает дружелюбную атмосферу встречи в Овальном кабинете, в то время как испанская El País говорит о чувстве «облегчения и оптимизма», царившем во время переговоров. Французская Le Point иронично отмечает, что «в этот раз ловушки не было», намекая на предыдущие дипломатические инциденты. Британская Daily Mail также фиксирует отсутствие повторения февральского скандала с «отравленным чаем».

Особое внимание журналистов привлекла смена имиджа Владимира Зеленского. Wall Street Journal отмечает переход украинского президента от военной формы к классическому костюму, что некоторые аналитики интерпретируют как попытку дистанцироваться от образа «лидера военного времени» в преддверии возможных мирных переговоров.

Однако за внешне благополучным фасадом, как пишет The Times, просматриваются первые признаки сохраняющихся разногласий. Участники встречи предпочитали избегать острых тем в публичном поле, а Трамп, по наблюдениям The Economist, практиковал тактику «ротации похвал» в адрес союзников, что может свидетельствовать о попытке сгладить противоречия.

Ранее сообщалось, что американские СМИ заметили странность на групповом фото со встречи в Белом доме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

