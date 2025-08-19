СМИ рассказали о разногласиях на встрече в Белом доме

Американское издание Politico подчеркивает дружелюбную атмосферу встречи в Овальном кабинете, в то время как испанская El País говорит о чувстве «облегчения и оптимизма», царившем во время переговоров. Французская Le Point иронично отмечает, что «в этот раз ловушки не было», намекая на предыдущие дипломатические инциденты. Британская Daily Mail также фиксирует отсутствие повторения февральского скандала с «отравленным чаем».