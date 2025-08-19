Макрон раскрыл, какой должна быть численность ВСУ после завершения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта численность ВСУ должна составлять «сотни тысяч человек». Это необходимо «для сдерживания России».
Такое заявление руководитель Франции сделал во время общения с журналистами в Вашингтоне после переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Макрон указал, что такая армия будет являться одной из гарантией безопасности для Украины после завершения конфликта.
«Это формат украинской армии, способной противостоять и даже сдержать любую российскую агрессию, то есть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать», — заявил Макрон.
Макрон добавил, что также в рамках гарантий безопасности «коалиция желающих» должна будет разместить на Украине силы поддержки. Их цель — препятствовать потенциальным вторжениям на Украину. Однако эти силы не будут размещаться в горячих зонах, они будут демонстрировать лишь «стратегическую поддержку».
