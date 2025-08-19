Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон раскрыл, какой должна быть численность ВСУ после завершения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта численность ВСУ должна составлять «сотни тысяч человек».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта численность ВСУ должна составлять «сотни тысяч человек». Это необходимо «для сдерживания России».

Такое заявление руководитель Франции сделал во время общения с журналистами в Вашингтоне после переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Макрон указал, что такая армия будет являться одной из гарантией безопасности для Украины после завершения конфликта.

«Это формат украинской армии, способной противостоять и даже сдержать любую российскую агрессию, то есть армия из нескольких сотен тысяч человек, которую мы должны будем оснастить, обучить и содержать», — заявил Макрон.

Макрон добавил, что также в рамках гарантий безопасности «коалиция желающих» должна будет разместить на Украине силы поддержки. Их цель — препятствовать потенциальным вторжениям на Украину. Однако эти силы не будут размещаться в горячих зонах, они будут демонстрировать лишь «стратегическую поддержку».

Читайте также: Страны Европы и США выступили против членства Украины в НАТО.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше