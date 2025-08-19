Ричмонд
Стубб оправдался за сравнение Украины с Финляндией 1944 года

Президент Финляндии Александр Стубб разъяснил своё высказывание, в которым проводил параллель между текущей ситуацией на Украине и положением Финляндии в 1944 году. Он заявил, что не подразумевал необходимость территориальных уступок со стороны Незалежной.

Источник: Life.ru

На встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент Финляндии выразил оптимизм в отношении урегулирования конфликта, ссылаясь на опыт Финляндии в 1944 году. Однако впоследствии, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Украина должна пойти на территориальные уступки по аналогии с Финляндией, Стубб категорически это опроверг.

Он подчеркнул, что ситуация в 1944 году была принципиально иной, поскольку Хельсинки выступали в качестве одной из сторон конфликта и «не имела выбора». Лидер Финляндии акцентировал внимание на трёх основополагающих принципах государственности: независимости, суверенитете, подразумевающем право на самоопределение, и территориальной целостности. Стубб отметил, что в 1944 году Финляндия сохранила независимость, но утратила часть своего суверенитета и территории.

«Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства», — подытожил президент.

Также Александр Стубб отметил значительный рывок в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, результаты, достигнутые за последние две недели, превзошли достижения предыдущих трёх с половиной лет. Он подчеркнул, что переговоры позволили продвинуться в вопросах прекращения боевых действий и создания условий для стабильного диалога.

