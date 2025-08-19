Стубб оправдался за сравнение Украины с Финляндией 1944 года

На встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент Финляндии выразил оптимизм в отношении урегулирования конфликта, ссылаясь на опыт Финляндии в 1944 году. Однако впоследствии, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Украина должна пойти на территориальные уступки по аналогии с Финляндией, Стубб категорически это опроверг.