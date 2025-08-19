Ричмонд
Рубио: США работают над гарантиями безопасности Украины

Рубио также отметил, что подход США к военной поддержке Киева изменился.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками и странами за пределами Европы работает над созданием гарантий безопасности для Украины. По его словам, процесс уже идёт и будет продолжен, при этом в обсуждения активно вовлечены партнёры НАТО и другие государства.

Рубио также отметил, что подход США к военной поддержке Киева изменился. Теперь Вашингтон не предоставляет вооружение напрямую, а продаёт его Украине, при этом расходы берут на себя европейские страны через механизмы НАТО. По словам дипломата, это отражает новый формат сотрудничества в сфере безопасности.

Комментируя итоги переговоров в Белом доме с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров, госсекретарь назвал встречу важной и беспрецедентной. Он добавил, что США рассчитывают на возможность проведения трёхстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского, где стороны могли бы обсудить пути к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также сообщал, что работа над гарантиями безопасности для Украины, обсуждавшимися на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, уже началась.

