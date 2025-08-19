Рубио: США работают над гарантиями безопасности Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками и странами за пределами Европы работает над созданием гарантий безопасности для Украины. По его словам, процесс уже идёт и будет продолжен, при этом в обсуждения активно вовлечены партнёры НАТО и другие государства.