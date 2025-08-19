СМИ обратили внимание на грубый жест Макрона в Белом доме

Польское издание Fakt обратило внимание на нарушение дипломатического этикета президентом Франции Эммануэлем Макроном во время официальной групповой фотографии по завершении встречи в Белом доме.
Газета отмечает, что французский лидер позволил себе неформальную позу, засунув одну руку в карман брюк, что считается недопустимым на столь высоких статусных мероприятиях.
Как сообщает Fakt, подобная небрежность в поведении Макрона выходила за рамки простого несоблюдения протокола. Издание предполагает, что расслабленная поза главы французского государства могла сигнализировать о его недостаточно серьезном или даже легкомысленном отношении не только к формальным процедурам, но и к содержательным итогам самой встречи.
Ранее СМИ рассказали о разногласиях на встрече в Белом доме.
