В Германии спустя 30 лет обнародовали документ с заявлением Путина об Украине

А ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Разговор носил откровенный и конструктивный характер и продлился около 40 минут. В ходе беседы российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе неё прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса.