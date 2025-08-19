Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии спустя 30 лет обнародовали документ с заявлением Путина об Украине

В Германии спустя три десятилетия обнародовали архивный документ с заявлением российского лидера Владимира Путина об Украине и Крыме. Об этом пишет Der Spiegel.

Источник: Life.ru

«Крым, восточная Украина — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — говорится в материале.

Согласно изданию, Путин также критиковал Запад за интерпретацию защиты российских интересов как возрождение империализма.

А ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Разговор носил откровенный и конструктивный характер и продлился около 40 минут. В ходе беседы российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе неё прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше