Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Макрон также подчеркнул, что к будущему процессу урегулирования конфликта необходимо подключить Турцию. По его мнению, после двустороннего и трёхстороннего форматов должна состояться более широкая встреча, в которой будут участвовать Европа и Анкара, поскольку их безопасность напрямую затрагивается последствиями украинского кризиса.