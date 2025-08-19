Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что место проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского станет известно в ближайшие часы.
По его словам, такая договорённость была достигнута после телефонного разговора между президентами России и США, который последовал за встречей Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне.
Французский лидер выразил надежду, что переговоры Путина и Зеленского состоятся в ближайшие дни. Он уточнил, что следом планируется организация трёхсторонней встречи с участием России, Украины и США, которая, по возможности, должна пройти в течение двух-трёх недель.
Макрон также подчеркнул, что к будущему процессу урегулирования конфликта необходимо подключить Турцию. По его мнению, после двустороннего и трёхстороннего форматов должна состояться более широкая встреча, в которой будут участвовать Европа и Анкара, поскольку их безопасность напрямую затрагивается последствиями украинского кризиса.
Ранее Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы.