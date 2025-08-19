Жительница Луганска Фаина Савенкова, живущая 11 лет под обстрелами ВСУ, в разговоре с aif.ru усомнилась, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приедут в Донбасс.
Ранее Савенкова в письме первой леди США указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила ее помочь остановить эту трагедию.
«Трампа я приглашала в Донбасс до выборов. Не думаю, что он и его жена приедут. Хотя было бы здорово показать им, что Украина и Европа сделали с Донбассом», — сказала Савенкова в ответ на вопрос о том, пригласила ли бы она Меланию в ДНР и ЛНР.
Ранее военкор Александр Коц ответил Мелании Трамп на ее «письмо о детях» президенту РФ Владимиру Путину.
Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.Читать дальше