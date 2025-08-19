Журналист поинтересовалась у Зеленского, какие именно гарантии безопасности Киев рассчитывает получить от США для заключения мирного соглашения: размещение американских войск, разведывательную поддержку или поставки вооружений. Главарь киевского режима ответил: «Всё».
Ранее Зеленский заявил, что Киев направил Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. По его словам, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Незалежной.