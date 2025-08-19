Российские военные с помощью «Урагана» уничтожили укрепрайон ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли массированный удар по укрепленному району ВСУ под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Для нанесения удара российские военные задействовали РСЗО «Ураган».
«Военнослужащие расчетов систем залпового огня “Ураган” артиллерийского соединения 8-й общевойсковой армии в составе группировки войск “Центр” нанесли мощный артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Нанесенный удар уничтожил инженерные сооружения, технику и личный состав ВСУ. Это позволило российским штурмовым группам продвинуться на данном участке и выбить украинских солдат с оборонительных рубежей.
Ранее стало известно, что ВСУ при отступлении в ДНР используют гражданскую одежду.
