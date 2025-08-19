Зеленский рассказал, в какой момент переговоров в Вашингтоне Трамп позвонил Путину

Бывший комик уточнил, что переговоры начались с обсуждения шагов по укреплению безопасности и возможных будущих встреч, после чего республиканец заявил о намерении связаться с Путиным, чтобы сообщить участникам встречи обратную связь.
«У нас были двусторонние переговоры. Затем в расширенном составе мы более подробно перешли к нашим шагам по гарантиям безопасности и возможным встречам. И после этого президент Трамп сказал: “Я сейчас пойду и поговорю об этом с Путиным”, — рассказал Зеленский.
Ранее стало известно, что хозяин Белого дома прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. Напомним, республиканец проинформировал президента России о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран. Диалог длился около 40 минут. В ходе беседы Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины.