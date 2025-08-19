Fakt: Макрон нарушил дипломатический протокол в ходе съемки в Белом доме

Французский президент Эммануэль Макрон нарушил нормы дипломатического протокола во время общего фотографирования по итогам встречи в Белом доме, сообщает польское издание Fakt.
Он убрал руку в карман и встал в неформальной позе, что считается неприемлемым для мероприятий столь высокого уровня.
Газета отмечает, что подобная манера поведения может указывать не только на пренебрежение протокольными правилами, но и на равнодушное отношение Макрона к итогам переговоров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы.