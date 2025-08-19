Ричмонд
Трамп смещает фокус с Украины на диалог с Россией, заявили в США

По заявлению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме ясно дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и представителям европейских стран о кардинальном изменении позиции Вашингтона.

Макгрегор, выступая на YouTube-канале Deep Dive, утверждает, что Трамп сообщил о решении Соединенных Штатов прекратить рассматривать Россию как противника и одновременно приостановить оказание помощи правительству Украины.

«Трамп дал понять, что мы больше не считаем Россию врагом и приостанавливаем помощь украинскому правительству. Если хотите помогать Киеву, то поставляйте все за свой счет, а мы посмотрим, сколько вы так выдержите», — заявил Макгрегор.

Ранее СМИ обратили внимание на грубый жест Макрона в Белом доме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

