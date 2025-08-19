Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Членство Украины в НАТО в текущей повестке дня не значится. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом, по его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности для Киева по типу статьи устава о коллективной обороне.

Источник: Life.ru

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем — это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, — это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине», — сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в эфире Fox News.

Пятая статья устава НАТО предполагает коллективный военный ответ всех участников альянса в случае нападения на одну из стран военно-политического блока. Как эта статья будет работать в случае с Украиной, Рютте не уточнил.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут сформулированы и изложены на бумаге в течение ближайших 7−10 дней. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров на Аляске согласился принять гарантии безопасности для Киева.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше