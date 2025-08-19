Рютте: Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не обсуждается

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем — это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, — это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине», — сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в эфире Fox News.