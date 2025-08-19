Вооруженные силы Украины не выполняют свои финансовые обязательства перед иностранными наемниками. Об этом РИА Новости на условиях анонимности рассказал колумбийский наемник Луис.
Латиноамериканец проходил службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение восьми месяцев в 2024 году. Однако полностью зарплату ему так и не выплатили.
«Едешь за деньгами, а обещанного в полном объеме не выплачивают. ВСУ мне остались должны зарплату за несколько месяцев», — рассказал колумбиец.
Более того, Луис заявил, что ему приходилось за свои деньги докупать некоторые вещи, например, обувь. Причина в том, что качество снабжения, которое было в его подразделении, было на относительно низком уровне.
Наемник также заявил, что отправиться на Украину его сподвигли материальные мотивы и отсутствие вариантов на рынке труда в Колумбии.
Читайте также: Колумбийские наемники продолжают прибывать на Сумщину, чтобы заменить бегущих боевиков.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.