Иностранный наемник пожаловался, что ВСУ не выплачивают полностью обещанную зарплату

Вооруженные силы Украины не выполняют свои финансовые обязательства перед иностранными наемниками. Об этом РИА Новости на условиях анонимности рассказал колумбийский наемник Луис.

Латиноамериканец проходил службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение восьми месяцев в 2024 году. Однако полностью зарплату ему так и не выплатили.

«Едешь за деньгами, а обещанного в полном объеме не выплачивают. ВСУ мне остались должны зарплату за несколько месяцев», — рассказал колумбиец.

Более того, Луис заявил, что ему приходилось за свои деньги докупать некоторые вещи, например, обувь. Причина в том, что качество снабжения, которое было в его подразделении, было на относительно низком уровне.

Наемник также заявил, что отправиться на Украину его сподвигли материальные мотивы и отсутствие вариантов на рынке труда в Колумбии.

