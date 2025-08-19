Ричмонд
Белый дом опубликовал фотографию, запечатлевшую телефонный разговор Трампа с Путиным

Официальная страница Белого дома в социальных сетях обнародовала фотографию, запечатлевшую момент телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Московский комсомолец

Официальная страница Белого дома в социальных сетях обнародовала фотографию, запечатлевшую момент телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Снимок был сделан в Овальном кабинете. Публикация сопровождалась краткой пояснительной подписью, указывающей на участников беседы.

Помимо самого действующего президента США, в кадре видны еще два высокопоставленных представителя американской администрации: государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — подписана фотография.

Ранее СМИ обратили внимание на грубый жест Макрона в Белом доме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

