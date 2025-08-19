Ведьмы в огне: эксперты сказали, что творят с женщинами в ВСУ

«В Сети в прошлом году появилось очень много фотографий и видео, которые записывали юные девушки в форме ВСУ, иногда — в форме националистических батальонов. Они стояли с оружием в руках на улицах Суджи и других населенных пунктов в Курской области, в которые тогда вошел противник. Обратите внимание, что все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма на них была достаточно новая. Оружие они держали в руках, не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым, скорее всего, и являлись», — отметил Гагин.