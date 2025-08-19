Ведьмы в огне: эксперты сказали, что творят с женщинами в ВСУ

В ВСУ растут потери в женских подразделениях на фронте. Накануне в Сети появились некрологи на минонометчиц и операторш ВСУ из женских отрядов. Как заманивают женщин в отряды, которые идут на смерть, aif.ru рассказали эксперты.
Запугивают мозги и используют НЛП.
Киевский режим использует различные техники воздействия на женщин, чтобы заманить их в ВСУ. Таким мнением поделился с aif.ru председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.
«Женщины под бусификацию у них не попадают пока еще, хотя, думаю, не за горами то время, когда будет принудительная женская мобилизация. Сейчас женщин заманивают ложными посулами. Им могут обещать работу на приличном удалении от передовой, различные социальные льготы, солидные выплаты», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что для заманивания женщин киевский режим и западные кураторы прибегают к психологические приемам.
«Там работают профессионалы, они апеллируют к материнским, сестринским, дочерним чувствам, предлагая мстить за погибших мужчин. На украинском телевидении крутится соответствующая реклама. Запудрить мозги собственному населению они умеют, используют набор маркетинговых ходов, рекламы, НЛП. И многие, действительно, идут, поддавшись этой ложной пропаганде», — сказал Шкурлатов.
В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание на то, что среди женщин, вступивших в ВСУ есть достаточно много тех, кто делает это по идеологическим соображениям.
Глянцевая картинка «Ведьм Бучи» как приманка для женщин.
Еще одним рекламным инструментов ВСУ сделали «Ведьм Бучи». Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский женское подразделение используют как приманку для украинок.
«С названием все очевидно: так они пытаются опять раскрутить тему провокации в Буче, и вроде представить, что это некие мстительницы за то, что там российские войска не совершали… Это некая рекламная структура и активное внимание к ней именно сейчас на Западе и Украине тоже объяснимо. Как ожидают украинские эксперты, политики и общественные деятели, осенью начнется мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен. Пока еще не закрыт выезд за границу женщинам, но в ближайшее время ожидают именно этого», — уточнил он.
Военный эскорт для офицеров ВСУ.
Об особых женских «отрядах комфорта» ВСУ рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«На Украине, как когда-то в наполеоновской армии, так называемые “отряды комфорта” вполне узаконены, поэтому барышни для сексуальных услуг находятся в ВСУ рядом с передовой вполне легально», — отметил он.
В качестве примера он обратил внимание на появившиеся в Сети в прошлом году фотографии и ролики, записанные девушками в украинской форме во время нападения ВСУ на Курскую область.
«В Сети в прошлом году появилось очень много фотографий и видео, которые записывали юные девушки в форме ВСУ, иногда — в форме националистических батальонов. Они стояли с оружием в руках на улицах Суджи и других населенных пунктов в Курской области, в которые тогда вошел противник. Обратите внимание, что все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма на них была достаточно новая. Оружие они держали в руках, не совсем так, как его держат боевики-мужчины. Это говорит о том, что для этих женщин вообще в новинку носить эту форму, в новинку держать это оружие. Либо это были постановочные кадры для украинского ЦИПСО, либо это были барышни каких-то военачальников, своего рода военный эскорт, которым, скорее всего, и являлись», — отметил Гагин.
Военно-политический эксперт уточнил, что офицеры ВСУ нередко трудоустраивают своих подруг, они имеют звание, должности.
Женщин в ВСУ ждет печальный финал.
Как отметил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, ВСУ пытается женщинами компенсировать нехватку личного состава.
«Разговор об этом давно уже шел, что даже на боевые должности будут привлекать женщин. Причина одна — дефицит мужского населения. Одни разбежались, одни убиты, поэтому их пытаются заменить женщинами», — объяснил он.
При этом женщины, по словам подполковника запаса Романа Шкурлатова, не могут полноценно заменить на передовой мужчин.
«Переоценивать боеспособность женских подразделений нельзя. Традиционно мужские военные специальности женщины, в силу своей физиологии, полноценно заместить не смогут. Поэтому их на передовой ждет логичный финал», — добавил Шкурлатов.
Полковник Матвийчук обратил внимание на то, что женщины в ВСУ нередко становятся жертвами своих сослуживцев.
«В ВСУ процветает пьянство, процветают наркотики. В отношении женщин — сексуальное домогательство со стороны сослуживцев. Если попадут в плен, с ними будут обращаться согласно Женевской конвенции. А в основном, я полагаю, их ждут смерть или увечья», — объяснил он.
Ранее стало известно о двух ликвидированных женщинах-военнослужащих ВСУ. На Ореховском направлении (Запорожская область) 8 августа ликвидировали минометчица Ольгу Сердюк с позывным Ляля. Она служила в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Оператора дронов Наталью Ильинскую, которая начинала в подразделении «Ведьмы Бучи» ликвидировали 10 августа.