Стубб: между ситуациями Украины и Финляндии 1944 года нет сходства

В начале встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил, что решение конфликта может быть найдено уже в 2025 году, как это произошло в Финляндии в 1944-м. Позднее, отвечая на вопрос журналистов, Стубб уточнил, что параллели с тем временем касались исключительно поиска выхода из кризиса, но не передачи территорий.