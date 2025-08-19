Стубб: между ситуациями Украины и Финляндии 1944 года нет сходства

Президент Финляндии Александр Стубб пояснил свою фразу о сходстве нынешней ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, подчеркнув, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Киева.
В начале встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил, что решение конфликта может быть найдено уже в 2025 году, как это произошло в Финляндии в 1944-м. Позднее, отвечая на вопрос журналистов, Стубб уточнил, что параллели с тем временем касались исключительно поиска выхода из кризиса, но не передачи территорий.
По его словам, в 1944 году Финляндия сохранила независимость, однако лишилась части суверенитета и земель, тогда как нынешняя цель заключается в обеспечении для Украины долгосрочного сохранения как территориальной целостности, так и суверенитета. Финский лидер отметил, что прямых аналогий между двумя ситуациями нет.
Ранее Александр Стубб сообщил, что работа над гарантиями безопасности для Украины, обсуждавшимися на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, уже началась.