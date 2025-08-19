Прокурор Красноярского края сохранил свой пост еще на 5 лет

Президент России подписал распоряжение о продлении полномочий прокурора Красноярского края Романа Тютюника еще на пять лет.
Соответствующее решение было принято после подведения промежуточных итогов работы надзорного ведомства.
На расширенном заседании коллегии прокуратуры Тютюник подробно проанализировал результаты деятельности ведомства за первое полугодие. В своем выступлении он акцентировал внимание на ключевых направлениях работы:
Борьба с преступностью и коррупцией;Решение социальных вопросов;Контроль в сфере ЖКХ и жилищных проблем;Защита экономических интересов и поддержка бизнеса;Экологический надзор.
Особое внимание прокурор уделил кадровой политике, обратившись к коллегам с напутствием: «Живите проблемами поднадзорных территорий, стремитесь ежедневно совершенствоваться в профессии. Ваша активность должна соответствовать запросам времени и потребностям граждан».
Роман Тютюник имеет значительный опыт работы в правоохранительной системе. Выпускник Тюменского государственного университета, он служит в органах прокуратуры с 1999 года. До назначения в Красноярский край занимал руководящие должности в Тюменской области и Республике Калмыкия. На пост прокурора региона был назначен 26 марта 2020 года.
Решение о продлении полномочий свидетельствует о доверии федерального центра к текущему руководству краевой прокуратуры и одобрении выбранного курса работы надзорного ведомства.
