Прокурор Красноярского края сохранил свой пост еще на 5 лет

Роман Тютюник имеет значительный опыт работы в правоохранительной системе. Выпускник Тюменского государственного университета, он служит в органах прокуратуры с 1999 года. До назначения в Красноярский край занимал руководящие должности в Тюменской области и Республике Калмыкия. На пост прокурора региона был назначен 26 марта 2020 года.