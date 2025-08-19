Карта бита: эксперт сказал, какие земли потеряет Киев после встречи в США

Украинская делегация взяла на встречу с президентом США Дональдом Трампом большую карту. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин рассказал aif.ru, зачем она была нужна на переговорах, а также какие территории может потерять Украина в результате обсуждений в Белом доме.
Взяли с собой в Белый дом большую карту.
Украинская делегация взяла на встречу с президентом США Дональдом Трампом карту для обсуждения территориального вопроса, рассказал aif.ru Кошкин. По его словам, госсекретарь Марк Рубио заявил о том, что будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, а спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сообщал о том, что будут обсуждаться территориальные проблемы. Поэтому, как отметил эксперт, карта является естественным инструментом и, конечно же, она будет использоваться.
«Теперь вопрос другого порядка — а что на картах нанесено и как они будут использоваться? Я, честно говоря, не исключаю альтернативные варианты, которые и являются некой основой сплоченности западных лидеров, которые бы хотели продолжать вести боевые действия», — сказал собеседник издания.
Какие территории может потерять Украина после встречи в Белом доме.
На встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме могут обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил aif.ru Кошкин. Он отметил, что Москва четко высказала свое предложение еще летом прошлого года о том, что если украинские войска будут выведены с территории Российской Федерации, то сразу можем рассматривать вопрос о подписании долгосрочного мирного соглашения. Речь идет о четырех субъектах — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Кроме того, должно быть признание мировой общественностью Крыма и этих территорий российскими.
Также Кошкин добавил, что Сумскую или Харьковскую области, где присутствуют российские войска, Запад попытается рассматривать в качестве элемента торга.
«Не исключено, что на встрече в Белом доме обсуждается вариант вывода войск Украины с территории наших четырех субъектов, но взамен Россия якобы должна будет вывести войска из Сумской и Харьковской областей», — рассказал политолог.
Зеленский проявил неуважение к Трампу.
Владимир Зеленский своим костюмом проявил неуважение к Трампу на встрече в Белом доме, сказала aif.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Зеленский был одет в черные пиджак, брюки и кроссовки на большой платформе. По словам эксперта, это никакой не деловой дресс-код. Она отметила, что внешний вид главы киевского режима уже неоднократно его же подводил, но при этом человек стоит на своем. Он одевается с нарушениями, как ему хочется, но на нем должен быть костюм, галстук, сорочка и черные туфли.
«Это единственная допустимая одежда, если только президенты стран не едут, к примеру, на рыбалку. Но когда деловая встреча, должен быть костюм. У Зеленского — это нарушение, неуважение к традициям, к собеседникам, к мероприятию, к месту встречи», — сказала Холгова.
При этом дизайнер Дмитрий Шишкин сообщил aif.ru, что костюм Зеленского является несуразным. По его словам, глава киевского режима постоянно одевается в военном стиле. Он отметил, что тот образ, в котором он приехал — это компромиссное решение между классикой и спортом, но оно очень непродуманное. Очень отчетливо видно, что у Зеленского штаны и пиджак не являются комплектом, как цельный костюм — это разные вещи. Шишкин уточнил, что брюки у него идут более джинсового типа без стрелок. А пиджак, скорее всего, из трикотажной ткани — это крупная полуспортивная вещь.
«Образ абсолютно несуразный. То есть хотя бы подобрал бы он штаны к пиджаку, чтобы цельность образа была. Кроссовки абсолютно неуместные», — сказал собеседник издания.
Дизайнер в беседе с aif.ru также обратил внимание на кроссовки с очень высокой подошвой, которая прибавляет Зеленскому к росту 7−8 сантиметров.
По данным Би-би-си, в Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров была установлена большая карта Украины. Ее разместили напротив стола, за которым сидели Трамп и Зеленский, как только журналистов попросили покинуть кабинет. Контролируемые Россией территории были отмечены розовым. Отмечается, что карта может служить Трампу наглядным аргументом для давления на Зеленского по поводу уступки территорий.
Зеленский сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече. При этом Трамп отметил, что необходимо обсудить потенциальный обмен территориями.