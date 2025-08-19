Карта бита: эксперт сказал, какие земли потеряет Киев после встречи в США

При этом дизайнер Дмитрий Шишкин сообщил aif.ru, что костюм Зеленского является несуразным. По его словам, глава киевского режима постоянно одевается в военном стиле. Он отметил, что тот образ, в котором он приехал — это компромиссное решение между классикой и спортом, но оно очень непродуманное. Очень отчетливо видно, что у Зеленского штаны и пиджак не являются комплектом, как цельный костюм — это разные вещи. Шишкин уточнил, что брюки у него идут более джинсового типа без стрелок. А пиджак, скорее всего, из трикотажной ткани — это крупная полуспортивная вещь.