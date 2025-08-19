Ричмонд
Европейская страна из-за якобы активности РФ на Украине экстренно подняла в небо истребители

В Польше из-за якобы активности России на Украине подняли в небо дежурные военные самолеты страны и союзных сил.

В Польше из-за якобы активности России на Украине подняли в небо дежурные военные самолеты страны и союзных сил. Об этом проинформировало оперативное командование родов ВС Польши.

«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности», — говорится в сообщении командования.

Там отметили, что цель маневров — обеспечение безопасности на территориях Польши, граничащих с «уязвимыми районами».

Добавим, что обычное подобные действия польского военного командования совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее МИД Польши заявил, что страна продолжит снабжать ВСУ оружием.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.