На встрече с Трампом Зеленский не стал отвергать возможность «обмена территориями»

По данным источников The Wall Street Journal, Владимир Зеленский во время закрытых переговоров с Дональдом Трампом и европейскими лидерами не стал сразу отвергать возможность территориальных компромиссов для мирного урегулирования.

Украинский президент, обсуждая гипотетический обмен территориями, указал на практические сложности, включая массовое переселение населения и конституционные ограничения, запрещающие отчуждение земель.

Несмотря на эти препятствия, Зеленский допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов» в рамках будущих переговоров о прекращении конфликта.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию, запечатлевшую телефонный разговор Трампа с Путиным.

