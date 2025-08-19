Обнародована позиция Путина по Украине 30-летней давности

В Германии после 30-летнего забвения обнародован архивный документ, проливающий свет на взгляды Владимира Путина относительно Украины. Материал подвергли анализу журналисты издания Der Spiegel.
В документы содержатся высказывания будущего российского лидера, датированные еще 1994 годом. Тогда он утверждал, что Крым и восточные территории Украины воспринимаются им как исторически российские земли.
Архив также свидетельствует, что к «своим» Путин причислял и северные области Казахстана. Он подчеркивал, что трудно оправдать перед русскими людьми передачу этих территорий другим государствам, учитывая проживающие там миллионы его соотечественников, говорящих на одном языке.
Эксперты полагают, что уже три десятилетия назад Путин связывал нестабильность в регионе со сложным социально-экономическим положением русскоязычных жителей в новых странах.
При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что защита российских интересов не должна трактоваться Западом как имперские амбиции или стремление к возрождению империи.
