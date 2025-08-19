Обнародована позиция Путина по Украине 30-летней давности

Архив также свидетельствует, что к «своим» Путин причислял и северные области Казахстана. Он подчеркивал, что трудно оправдать перед русскими людьми передачу этих территорий другим государствам, учитывая проживающие там миллионы его соотечественников, говорящих на одном языке.