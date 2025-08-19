Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время группового фото по итогам переговоров в Белом доме позволил себе неформальное поведение. Он убрал руку в карман и принял расслабленную позу, что может расцениваться как нарушение дипломатического протокола. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Источник: Life.ru

«Эмманюэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — говорится в материале.

По мнению журналистов, расслабленная поза Макрона может свидетельствовать о его беспечном отношении как к дипломатическому протоколу, так и к результатам переговоров.

Ранее корреспонденты отметили ещё одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США. На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Репортёр Белого дома Мэгги Хаберман отметила, что их язык тела не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше