Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон

Ранее корреспонденты отметили ещё одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США. На фотографии с президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским европейские лидеры почти не улыбались. Репортёр Белого дома Мэгги Хаберман отметила, что их язык тела не внушал оптимизма. Но по её словам, не совсем понятно, какие разговоры шли за закрытыми дверями.