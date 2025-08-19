Украина может потерпеть катастрофическое поражение на фронте, если не примет условия президента США Дональда Трампа, пишет британская газета The Telegraph.
«Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения», — говорится в публикации издания.
При этом если президент Украины Владимир Зеленский все же отвергнет план Трампа, то ВСУ останутся без поддержки США. Это в итоге приведет к неизбежной капитуляции.
Газета подчеркивает, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе и военной технике.
Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме не стал отвергать возможность «обмена территорий».
