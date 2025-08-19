Ричмонд
Украине предрекли катастрофическое поражение в случае непринятия условий Трампа

Украина может потерпеть катастрофическое поражение на фронте, если не примет условия президента США Дональда Трампа, пишет британская газета The Telegraph.

«Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать катастрофического поражения», — говорится в публикации издания.

При этом если президент Украины Владимир Зеленский все же отвергнет план Трампа, то ВСУ останутся без поддержки США. Это в итоге приведет к неизбежной капитуляции.

Газета подчеркивает, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе и военной технике.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме не стал отвергать возможность «обмена территорий».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше