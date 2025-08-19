Польские и союзные самолёты подняты в воздух из-за активности РФ на Украине

А ранее стало известно, что американские чиновники недовольны отказом Киева признавать полный контроль России над Донбассом. Отмечается, что уступка этих территорий могла бы быть полезна Киеву, поскольку они «всё равно будут потеряны». США призывают украинское руководство реалистично оценивать возможности имеющихся вооружённых сил.