Польские и союзные самолёты подняты в воздух из-за активности РФ на Украине

«Оперативное командование Вооружённых сил Польши запустило все необходимые процедуры. Начались операции польских и союзных воздушных судов, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высшей готовности», — говорится в сообщении.
Согласно ведомству, операции имеют превентивный характер и призваны гарантировать безопасность воздушного пространства, а также защиту населения, особенно в приграничных зонах.
А ранее стало известно, что американские чиновники недовольны отказом Киева признавать полный контроль России над Донбассом. Отмечается, что уступка этих территорий могла бы быть полезна Киеву, поскольку они «всё равно будут потеряны». США призывают украинское руководство реалистично оценивать возможности имеющихся вооружённых сил.