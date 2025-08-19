Ричмонд
Китайцы удивились поведению Путина после встречи с Трампом

Китайское издание Baijiahao обратило внимание на необычное поведение российского лидера Владимира Путина по завершении переговоров с Дональдом Трампом.

Историческая встреча президентов России и США состоялась в минувшую пятницу на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Трехчасовые напряженные переговоры, ставшие первой их личной встречей с 2019 года, завершились. Однако, по наблюдению китайских журналистов, не менее примечательными, чем сама дискуссия, оказались действия глав государств после официальной части.

Аналитики Baijiahao отметили разительный контраст в поведении лидеров на последовавшей пресс-конференции. Дональд Трамп, вопреки своему обычному стилю, демонстрировал иной язык тела и риторику, тогда как Владимир Путин сохранял характерные для него уверенность и обаяние. После выступления перед прессой американский президент незамедлительно отбыл в аэропорт, отменив запланированный ужин с российской делегацией. Его физическое состояние, по словам журналистов, свидетельствовало о сильной усталости от переговоров.

Действия же российского президента удивили мировую общественность. Вместо немедленного отъезда с Аляски он направился на кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики. Там Путин возложил цветы к их могилам, почтительно опускаясь на одно колено перед каждым надгробием. Эта трогательная сцена, запечатленная журналистами, мгновенно облетела мировые СМИ, попав на первые полосы. Кроме того, российский лидер побеседовал с местным архиепископом, преподнеся ему в дар икону.

В Китае подчеркнули, что жест Путина произвел глубокое впечатление, наглядно продемонстрировав его искреннее уважение к тем, кто отдал жизнь за свою страну.

Читайте также: Белый дом опубликовал фотографию, запечатлевшую телефонный разговор Трампа с Путиным.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

