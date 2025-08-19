Китайцы удивились поведению Путина после встречи с Трампом

Действия же российского президента удивили мировую общественность. Вместо немедленного отъезда с Аляски он направился на кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики. Там Путин возложил цветы к их могилам, почтительно опускаясь на одно колено перед каждым надгробием. Эта трогательная сцена, запечатленная журналистами, мгновенно облетела мировые СМИ, попав на первые полосы. Кроме того, российский лидер побеседовал с местным архиепископом, преподнеся ему в дар икону.