Трамп прервал встречу с Зеленским ради экстренного звонка Путину: что обсудили главы РФ и США

Трамп больше получаса разговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор в тот момент, когда украинский лидер Владимир Зеленский и руководители ЕС находились в Белом доме для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, звонок инициировал Трамп, беседа длилась около 40 минут. Американский президент проинформировал Путина о результатах переговоров с Зеленским. Диалог носил откровенный и конструктивный характер.

«По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа продолжалась где-то минут 40… ориентировочно», — уточнил Ушаков.

По словам помощника, Путин отметил важность усилий Трампа в поиске долгосрочного решения украинского кризиса. Также лидеры обсудили недавнюю встречу на Аляске. Российский президент поблагодарил американского коллегу за организацию переговоров и прогресс в мирном урегулировании.

Стороны поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины. Рассматривалась возможность повышения уровня представителей на этих переговорах. Путин и Трамп договорились поддерживать контакт по украинской проблематике и другим вопросам двусторонней повестки.

Напомним, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры в узком составе. Встреча лидеров на Аляске продлилась около трех часов. Российский лидер заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет двигаться к завершению кризиса.

Затем Трамп связался с Зеленским и лидерами стран НАТО, чтобы проинформировать их о результате саммита на Аляске. Однако беседа вышла весьма напряженной. Однако глава киевского режима был приглашен в Вашингтон.

Встреча состоялась 18 августа. По итогам переговоров глава Белого дома сделал ряд заявлений. Во-первых, для ведения мирных переговоров нет необходимости прекращать огонь. Во-вторых, Украины ни под каким предлогом не будет в Североатлантическом альянсе. В-третьих, если Зеленский не согласится на «сделку», то помощь Украине будет прекращена.

