Трамп объявил о начале подготовки двусторонней встречи Путина и Зеленского

По данным Financial Times, Киев представил Вашингтону предложение о масштабной оружейной сделке стоимостью около $100 млрд. В документе, с которым ознакомились союзники, Украина просит Соединенные Штаты о закупках современных систем вооружений в обмен на долгосрочные гарантии безопасности. Отдельным пунктом выделен проект по производству беспилотников на сумму до $50 млрд при участии украинских компаний. Конкретный перечень вооружений в документе не указан, однако ранее Киев заявлял о намерении закупить как минимум десять комплексов ПВО Patriot.