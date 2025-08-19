Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины

Основная задача группы — выработка конкретных механизмов предоставления Киеву гарантий безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп совместно с европейскими лидерами договорился поручить госсекретарю Марко Рубио руководство рабочей группой НАТО по выработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Европе.

По данным издания, Рубио возглавит целевую группу, куда войдут советники по национальной безопасности и представители альянса. Основная задача — выработка конкретных механизмов предоставления Киеву гарантий безопасности.

Европейские чиновники уточняют, что предполагаемый пакет гарантий включает четыре ключевых элемента: военное присутствие, систему противовоздушной обороны, поставки вооружений и контроль за соблюдением прекращения огня.

При этом, по словам источников, США готовы рассмотреть различные варианты косвенной военной поддержки европейских миротворцев на Украине без ввода собственных войск в зону конфликта.

Ранее.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше