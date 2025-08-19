WSJ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп совместно с европейскими лидерами договорился поручить госсекретарю Марко Рубио руководство рабочей группой НАТО по выработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Европе.
По данным издания, Рубио возглавит целевую группу, куда войдут советники по национальной безопасности и представители альянса. Основная задача — выработка конкретных механизмов предоставления Киеву гарантий безопасности.
Европейские чиновники уточняют, что предполагаемый пакет гарантий включает четыре ключевых элемента: военное присутствие, систему противовоздушной обороны, поставки вооружений и контроль за соблюдением прекращения огня.
При этом, по словам источников, США готовы рассмотреть различные варианты косвенной военной поддержки европейских миротворцев на Украине без ввода собственных войск в зону конфликта.
